Sky, Marchetti: "Dalla società nessun rilancio, Insigne ha scelto di lasciare Napoli a giugno"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Sky Luca Marchetti ha fatto il punto sul mercato del Napoli: "In questi giorni si fa un gran parlare dappertutto dell’offerta del Toronto per Insigne. L’offerta come abbiamo detto più volte è faraonica e non può non essere presa in considerazione. Anzi: Lorenzo ha già fatto sapere ai canadesi che nonostante loro lo vorrebbero subito ha comunque a prescindere intenzione di finire la stagione in azzurro. Ma indipendentemente da Toronto o meno il fatto che dal Napoli non siano arrivati rilanci o nuove offerte ci porta a dire che la scelta sia quella di lasciare comunque a giugno la società. Il Toronto comunque è scatenato perché sul mercato italiano sta guardando eccome. Dopo aver cercato Destro nei mesi scorsi, si è fatto sotto anche per Belotti.

A Napoli cercano un difensore, come sappiamo. Un nome da seguire è quello di Tuanzebe, di proprietà dello United, ma ora in prestito all’Aston Villa. Se dovesse essere confermata l’opportunità di prenderlo in prestito il Napoli già si è messo in prima fila. Un altro nome è quello di Min-jae Kim, coreano, classe 1996, che gioca nel Fenerbahce e che il Napoli aveva già cercato in estate, senza riuscire a prenderlo".