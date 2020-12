Sky, Marchetti: "Emerson vuole lascia il Chelsea, c'è il Napoli! Milik? Magari uno scambio con l'Inter..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Nonostante le difficoltà del caso si ragiona sempre e solo i termini di risultato, bisognerebbe invece andare ad analizzare il percorso in relazione ai punti di partenza. Il lavoro di Gattuso è assolutamente efficace e si è meritato il rinnovo. Il Napoli non solo è in corsa per un posto al sole in campionato ma potrebbe arrivare fino in fondo in Europa League. Non è la più forte, scenderanno quelle della Champions League. Ma il Napoli non ha nulla da invidiare alle big del calcio italiano. La continuità potrebbe regalare soddisfazioni al Napoli, che è un progetto in crescita. Lozano è al centro del progetto, l'anno scorso invece no: questo dice molto sul lavoro di Gattuso".

CONFRONTO CON SARRI - "Sarri? Della sua esperienza a Napoli ci ricorderemo per 30 anni, pur non vincendo nulla. La Coppa Italia di Gattuso nella bacheca del Napoli rimane. A me spiace sempre peraltro quando si fanno confronti tra allenatori. Peraltro secondo me il Napoli di Sarri era più forte di quello di Gattuso. Oggi la rosa è più larga ma negli 11 quel Napoli lì era fenomenale".

RINNOVO GATTUSO - "E' tutto fatto, stanno guardando ai legali. Quando Rino dice che non è importante è perché sostanzialmente l'accordo c'è. Credo che le difficoltà siano state superate, Gattuso rinnoverà con il Napoli. Caso Suarez? Ci sarà un supplemento di indagini per capire se la Juventus ha spinto per questa soluzione oppure un tentativo per far fare bella figura all'Università".

CESSIONE MILIK - "Al di là del fatto che non gioca resta un attaccante molto forte. La situazione è una sconfitta per entrambe le parti, si è arrivati a un muro contro muro che ha una responsabilità comune. E' difficile dire dove potrebbe andare. Io credo che il Napoli, una volta che arriverà un'offerta, la prenderà in considerazione. 5 milioni? La riterrei una cifra bassina ma dipende dalle dinamiche. Magari a zero andrebbe in alcune piazze, a gennaio invece magari in altre. Bisogna capire qual è la volontà del giocatore. Milik all'Inter in cambio di Sensi? Non credo proprio, l'Inter ci punta al di là degli infortuni. Potrebbe essere una soluzione idonea lo scambio ma con altri giocatori, magari Vecino".

EMERSON IN ENTRATA? - "Emerson Palmieri? Il Napoli ha chance, il giocatore vuole andare via. Nel mercato di gennaio però non ci saranno soldi, bisognerà essere originali. Bisognerà fare spazio economico per sopportare il suo ingaggio".