Sky, Marchetti: "Hojlund non vale Osimhen. Mercato? Quattro giovani profili seguiti"

Il giornalista ed esperto di mercato di Sky Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte in 'Forza Napoli Sempre': "Hojlund non vale quanto Osimhen soprattutto per la capacità realizzativa del secondo, per la frequenza di gol. Nei numeri però non sono così dissimili. Tra Caprile, Cheddira, Baldanzi e Samardzic credo che per un eventuale futuro nel Napoli bisognerà considerare i movimenti in uscita dalla squadra azzurra. Tra i primi due, che sono in parte proprietà di De Laurentiis, per me Caprile ha già dimostrato di essere un grande giocatore, un grande portiere. Di Cheddira parliamo spessissimo, anche lui sta facendo un campionato straordinario, è arrivata per lui addirittura la convocazione ai Mondiali.