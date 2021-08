Sky, Marchetti: "Inter-Insigne sarebbe clamoroso, ma ci stiamo abituando a tutto"

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha scritto su Tuttomercatoweb: "L'ultima idea dell'Inter porta a Insigne. Che non ha trovato lato Napoli una buona interlocuzione nel corso degli ultimi giorni e che improvvisamente potrebbe trovare dal mercato una via d’uscita. Non è facile, non è scontato, anzi. E’ tutto da costruire, ma l’idea l’Inter la sta accarezzando. Sarebbe un trasferimento clamoroso, ma probabilmente, in questa pazza estate ci siamo abituati a molte cose “strane".