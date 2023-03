Sky, Marchetti: “Kvara resterà un altro anno a Napoli. Su Kim e Osimhen…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte

Kvaratskhelia? Secondo me un altro anno a Napoli, lo fa. Poi è difficile ipotizzare che possa rimanere più a lungo. Il Napoli deve trattenere soprattutto Giuntoli: lui e il suo staff sono stati bravi a ricostruire. C'è anche il merito di Spalletti che ha messo i calciatori nelle condizioni di poter rendere al meglio.

Luca Marchetti , giornalista di Sky Sport , è intervenuto a Marte Sport Live , su Radio Marte : "L'offerta indecente? Deve essere ovviamente a tre cifre, per quanto riguarda Osimhen si possa pensare al doppio di quanto sia stato pagato. Noi abbiamo indicato 150 milioni, poi magari sono 140. Il centravanti del Napoli è fortissimo e unico nel suo genere. Ha la possibilità rispetto ad altri di poter essere 'conteso' sul mercato perché ha uno stipendio normale. La serie A per questi giocatori ormai è un campionato di transizione.

Spalletti? Credo che non ci siano dubbi che questo rapporto debba continuare. La società ha una clausola unilaterale, ma è ovvio che lui e De Laurentiis si vedranno per potersi dire nuovamente di sì. Non credo che cambi la sostanza.

Kim? Dipende tutto dalla volontà del giocatore, bisogna fare i conti con la clausola. Credo che scopriremo l'epilogo a breve, il Napoli non ha intenzione di darlo via".