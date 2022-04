Sky, Marchetti: “Kvaratskhelia obiettivo più che importante. Il Napoli ha fatto la sua scelta”

"Kvaratskhelia? Non è alternativo in assoluto a Zaniolo ma mi pare che il Napoli abbia già fatto la sua scelta”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: “Olivera? Trattativa molto ben avviata, mi sorprenderebbe se non fosse ufficiale alla riapertura del mercato. Kvaratskhelia? Obiettivo più che importante. Non è alternativo in assoluto a Zaniolo ma mi pare che il Napoli abbia già fatto la sua scelta”.