Sky, Marchetti: "Mertens? Mi ricorda situazione di Totti alla Roma"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato: “Mertens? A pensar male si fa peccato ma ci si prende. Come se il Napoli volesse lanciare dei messaggi in ottica di una trattativa di rinnovo, che però potrebbe non esserci. Potrebbero essere delle prove per capire la situazione. Non dico che i co-titolari debbano avere lo stesso minutaggio di Osimhen ma quasi. Vedo questo utilizzo centellinato un messaggio al calciatori ma anche a sé stessi. A oggi la situazione sembra simile a quella di Totti nell’ultimo anno alla Roma".