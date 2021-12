Sky, Marchetti: "Nandez vuole lasciare Cagliari, ma il prestito non basta al Cagliari"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Il mercato non sarà scoppiettante, causa COVID-19 o necessità economiche sarà più avaro di emozioni. Nandez al Napoli? Lui vuole andare via da Cagliari e lo ha dimostrato specie nei mesi estivi, presentandosi tardi al ritiro. Il caso è rientrato, lui ha giocato ma - come altri - non si è contraddistinto. Lui vuole andare via, se si trova una soluzione il giocatore l'accetterebbe. Per me non è la prima scelta per il ruolo di terzino sinistro ma è un jolly, può giocare ovunque.

A luglio il problema fu il Cagliari che ha fatto un investimento e vorrebbe vederselo riconosciuto. Un'idea di prestito potrebbe trovare terreno poco fertile in casa Cagliari. Poi purtroppo per il club oggi la situazione è difficile, potrebbero mettere in mostra in contesti più efficaci giocatori poi da cedere. Magari si può facilitare l'opera di cessione a luglio. Di certo Nandez è uno di quei giocatori che vuole andar via.

Penso che le caratteristiche di Nandez siano però diverse da quelle di Anguissa. Lui assomiglia più ad Allan: uno più di corsa, molto mobile e duttile. Spalletti si divertirebbe con lui, così come sposta Elmas e Zielinski potrebbe fargli fare più ruoli. Potrebbe permettergli di cambiare pelle durante la partita. E' un'opzione per sostituire Anguissa non con un copione all'Anguissa.

L'Inter lo vuole prendere a titolo definitivo? Ho i miei dubbi, a meno che non ci siano altre situazioni tra Inter e Napoli. Non vedo un mercato di gennaio molto fluido per l'Inter, la situazione prevede comunque un occhio attento al bilancio. Gli obiettivi economici rimarranno gli stessi anche per la prossima stagione. Se l'Inter non incassa non può spendere. Magari tra 2 anni scade il contratto di un giocatore e lo sostituiscono con Nandez. Ma secondo me è più un'idea che altro".