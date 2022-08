Sky, Marchetti: "Napoli doppio colpo (e non finisce)"

"Il Napoli a questo punto di fatto completa la sua rivoluzione: manca “solo” il portiere".

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista Sky Luca Marchetti ha parlato del mercato del Napoli: "Il Napoli decide di accelerare e dopo una giornata di stand by mette praticamente a segno due colpi. Uno è sicuro: Ndombele in arrivo dal Tottenham in prestito (1 milioni, fra 500 di base e 500 di bonus) con diritto di riscatto a 32,5 milioni. L’altro quasi: ovvero Raspadori.

E se per Ndombele già nelle giornate scorse era tutto instradato ed è tutto andato avanti senza intoppi secondo la scaletta ipotizzata, ieri i contatti proficui fra De Laurentiis e Carnevali hanno provveduto a sbloccare, praticamente, la trattativa. Erano due giorni che si rimaneva sulle stesse posizioni: 28+5 da una parte, i 30+5 dall’altra, con una differenza sostanziale su come sarebbero maturati i bonus.

E così in giornata, dopo il rilancio del Napoli a 29 (un altro piccolo passo) è arrivato il passo decisivo. Non solo i 30 fissi (divisi fra 5 di bonus e 25 di riscatto obbligatorio) ma anche su come dovevano essere i bonus. L’accordo è 1 milioni per ogni qualificazioni in Champions del Napoli (fino a un massimo di 3) e gli altri 2 legati alle prestazioni individuali del giocatore (soprattutto gol). Ecco che così già nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera definitivo, visto che l’intenzione è di chiudere entro il fine settimana.

Il Napoli a questo punto di fatto completa la sua rivoluzione: manca “solo” il portiere (si continua a lavorare su Keylor Navas), ma con questi due arrivi il Napoli fa salire ulteriormente la propria qualità che si va ad innestare su un organico che ha già dimostrato di sapersi divertire). E ora Spalletti si può “divertire”. Con questi due giocatori non solo ha una rosa più competitiva ma ha anche la possibilità di variare lo spartito: il centrocampo può essere a due e a tre, in avanti si può giocare con le tre punte o con il 4231. Insomma una variabile non indifferente".