Sky, Marchetti: "Non credo che Lozano vada via. Ospina? Non escludo rinnovo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: “Il Napoli è ancora in ballo, la mancata vittoria del Milan ha dato speranze al Napoli, non c’è nulla di scontato. Certo, se l’Inter dovesse vincerle tutte, vincerà lo scudetto, ma ci sono ancora tante partite in ballo e tutto può succedere.

Senesi piaceva molto alle italiane negli anni passati. E’ un ottimo profilo, ma non darei certa la partenza di Koulibaly che è vero che non ha fatto benissimo, ma non ha ad esempio, neanche avuto lo stesso compagno di reparto per tutta la stagione e nel calcio il feeling è fondamentale.

Il rinnovo di Ospina non lo escludo e non credo neppure che Lozano vada via. Traorè piace, ma c’è un problema: dal Sassuolo non possono andare via tutti”.