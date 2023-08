Sky, Marchetti: "Osimhen? Occhio al mercato delle punte in Europa, Napoli si cauteli subito..."

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti scrive

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti scrive: "Procede la trattativa fra il Napoli e Osimhen, per il rinnovo del contratto. Anche qui c’entra l’Arabia che sta tentando il nigeriano. Il nodo però è sempre lo stesso: clausola e ingaggio. E quindi si continua a parlare consapevoli che il mercato delle punte è in fermento fra Parigi, Monaco e Madrid. E che quindi ancora può succedere davvero di tutto: vale la pena (per il Napoli) mettersi al sicuro il prima possibile, anche per il futuro. Un futuro in cui ci sarà Cajuste del Reims, appena preso dai partenopei per circa 12 milioni di euro per andare a rinforzare il centrocampo. E in cui - se non dovesse esserci Zielinski (anche per lui l’Arabia è pronta - potrebbe esserci Gabri Veiga del Celta Vigo, che ha già detto sì".

