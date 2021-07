Sky, Marchetti: "Prima di stringere per Olivera il Napoli deve cedere Mario Rui"

Nel suo editoriale per Tmw il giornalista Sky Luca Marchetti scrive, a proposito del mercato azzurro "Il Napoli oltre Emerson Palmieri valuta anche Mathias Olivera del Getafe, che costerebbe fra i 15 e i 18 milioni. Prima di stringere per lui però il Napoli deve cedere: trattativa in corso col Galatasaray per Mario Rui ma c’è distanza sulla formula perché il club turco vuole un diritto di riscatto, il Napoli preferisce obbligo. Al momento dunque offerta non accettata".