Sky, Marchetti: "Riscatterei Ndombele. Koopmeiners? Non so se il Napoli spenda 40mln"

"Danso del Lens dovrebbe essere il difensore che sostituirà Kim; il Napoli ci sta lavorando in maniera approfondita".

TuttoNapoli.net

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato a 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “Un eventuale interessamento del Napoli per Chiesa è suggestivo ma io non ho notizia di nessun interessamento del Napoli anche per i contorni economici che sarebbero importanti. Io credo che il Napoli oggi sia orientato verso un altro tipo di mercato, come ha dimostrato l’ultima annata. Se ora prendessi Chiesa non spenderesti meno di 40/50 milioni e poi Chiesa guadagna una cifra importante, sicuramente superiore a quella di tutti gli altri giocatori del Napoli. Non mi sembrerebbe una mossa da Napoli. Poi un attacco con Kvara, Chiesa e Osimhen sarebbe certamente atomico.

Per Ndombele credo che bisogna fare il punto della situazione anche con l’allenatore per capire di che tipo di giocatore possa avere bisogno. Io personalmente lo riscatterei subito. Poi so dovrebbe anche vedere la volontà del ragazzo. Per capire chi parte tra Zelinski e Lozano bisogna osservare le trattative per il rinnovo perché sono due calciatori che o rinnovano o vanno via. Il loro contratto scade a giugno 2024. Se conosciamo bene il Napoli è difficile che si prospetti la soluzione che rimangano fino alla scadenza. Quindi io credo che questa sia l’estate o del rinnovo o della vendita di questi due giocatori. Per quello che sappiamo noi Zelinski gradirebbe rimanere a Napoli ma devono tornare le cifre.

Danso del Lens dovrebbe essere il difensore che sostituirà Kim; il Napoli ci sta lavorando in maniera approfondita. Di certo non sarà l’unico sul quale discute ma in questo momento stuzzica di più il Napoli. Per la sua prestanza atletica, anche se è un po’ meno veloce di Kim ma un po’ più bravo nell’impostazione rispetto al coreano.

Per una posizione più avanzata il Napoli potrebbe essere interessato a Koopmeiners anche se, prendendolo dall’Atalanta, lo andresti a pagare bene, almeno 30/40 milioni. Forse anche di più come prima richiesta. Non so se il Napoli di oggi, per una questione filosofica, prenda un giocatore da 40 mln a centrocampo.

Su Osimhen ci sarà un incontro col procuratore per trovare la definizione di un accordo. Bisogna definire il prezzo non solo per l’eventuale uscita ma anche per avere un parametro sull’ingaggio. Cioè se per De Laurentiis Osimhen vale 150 mln allora non può dargli 3 mln all’anno".