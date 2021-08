Sky, Marchetti: "Squadre di A tutte con problemi. Su Koulibaly al PSG…”

"Tutte le squadre devono ancora sistemare la rosa, nessuna è al completo. L'Atalanta forse è quella che ha meno problemi di tutte". A parlare è Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ospite dell'editoriale del martedì su TMW Radio.

Un commento sulla cessione di Lukaku?

"La difficile situazione economica era nota, anche se l'Inter pensava di riuscire a resistere alle offerte, che tutti sapevano sarebbero arrivate. Non è bastato l'addio di Hakimi. Se adesso arriva una proposta all'Inter, la deve per forza guardare: il problema è che la guarda anche il giocatore in questione. Lautaro? Le offerte continueranno ad arrivare, ma secondo me rimarrà".

Il Psg si ferma? Voci accostano Koulibaly al club francese...

"Ormai smentire una loro trattativa diventa ridicolo. Il Fair play finanziario oggi non c'è, è stato sospeso per la pandemia. Il Fpf interverrebbe solo se le spese per i cartellini non fossero sostenibili, ma a Parigi hanno comprato solo Hakimi, gli altri acquisti sono arrivati tutti a parametro zero".

Da Roma raccontano di un Mourinho perplesso per il mercato...

"Dipende dalle promesse che gli hanno fatto all'inizio. Se l'obiettivo è andare in Champions, bisogna avere giocatori all'altezza. Un allenatore vede sì l'aspetto economico, ma soprattutto si concentra su quello tecnico. Se adesso la società vende Dzeko, gli deve prendere un centravanti di livello, altrimenti io Mourinho chiedo di non cedere il bosniaco".