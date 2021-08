Sky, Marchetti: "Tra i rinnovi quello di Insigne è quello in cui si è più indietro"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Rinnovo Insigne? La questione ovviamente aleggerà sul Napoli. Ci sono necessità tecniche che non sono state risolte. Con Insigne non si sono parlati, penso che il ragionamento tra le parti sarà molto lungo.

Tra i rinnovi di contratto quello di Insigne è quello più indietro, non c'è stato confronto né con l'agente né con il giocatore. Il presidente è stato in ritiro ma non c'è stato confronto diretto con Lorenzo e il procuratore solo sfiorato. La situazione è meno fluida che in altre soluzioni. Negli ultimi giorni il Napoli non penserà al rinnovo ma a risolvere alcune situazioni per rendere la rosa di Spalletti più equilibrata e puntellata.