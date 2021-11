Sky, Marchetti: "Tre nomi per il terzino, ma il Napoli deve prima capire una cosa"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "Terzini per il Napoli? Tre sono per la sinistra e sono profili diversi. Uno è molto esperto e non sta rinnovando il suo contratto con il Lille come Mandava. Un altro è un ragazzo promettente che ora non è titolare ma può migliorare, come Parisi. Poi c'è anche Estupinan dalla Spagna. Bisogna capire se prendere un ragazzo da crescere o qualcuno che possa giocare subito. C'è anche ovviamente un discorso economico da fare. Credo che in questo momento le società stiano cercando di capire quali possano essere i movimenti. La rosa è ampia, siamo agli inizi di novembre.

Se parliamo di prospettiva l'ordine è inverso, se parliamo di garanzie l'ordine è Mandava-Parisi-Estupinan. Non credo che il mercato di gennaio sarà scoppiettante, sia per ragioni economiche che di gruppo. Ci sono anche i rientri degli infortunati, poi le opportunità sono ben accette. Io non sapevo che tipo di giocatore fosse Anguissa e che tipo di impatto potesse avere. Bravi a prenderlo e bravo anche lui ad ambientarsi subito.

Molti dei calciatori in scadenza hanno già il rinnovo pronto, altri invece dovranno poi fare valutazioni. Oggi andare in scadenza di contratto non è più conveniente come una volta per il calciatore. Prima significava sicuramente incassare, oggi la certezza non c'è: o è un top player e ha la fila fuori dalla porta oppure può guadagnare al massimo la stessa cifra. Oggi è definitivamente scoppiata la bolla degli stipendi per le società. Il Milan ha intrapreso la strada della valutazione economica del giocatore, propone una cifra su cui poi non va oltre. Immaginare un anno e mezzo fa che Messi potesse lasciare il Barcellona e andare al PSG a parametro zero era inconcepibile.