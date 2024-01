Sky - Mazzarri vuole subito un difensore: ne ha visti diversi, c'è un preferito

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rivelato in collegamento da Castel Volturno

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rivelato in collegamento da Castel Volturno: "La grande priorità per Mazzarri è il centrale difensivo. Lo vuole rapido, veloce, fatto e finito. Da quello che mi risulta ne ha guardati tanti, c'è ampia collaborazione con la proprietà e con Meluso e Micheli. Dragusin è il giocatore giusto per Mazzarri. Poi l'allenatore oltre a Samardzic si aspetta un centrocampista di struttura".