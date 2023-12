Sky - Mazzocchi costa troppo, Napoli pronto a virare su Faraoni

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Zanoli credo che andrà via. C'è un forte interesse del Genoa, mentre il Napoli avrebbe individuato alternative come Mazzocchi della Salernitana che, però, vedo un po' difficile per il prezzo. Il Napoli, infatti, non intende fare un grande investimento in quella parte di campo anche perché sarebbe la riserva di Di Lorenzo. Credo che la Salernitana voglia chiudere per 4-5mln di euro ed il Napoli non credo sia in quell'ordine di grandezza.

Un giocatore che il Napoli ha sempre seguito è Faraoni, del Verona. Giocatore di grande esperienza, duttile che sa fare gruppo, una persona di spessore. Di fatto insieme a Veloso è sempre stato il capitano del Verona che in questi ultimi anni ha anche raggiunto risultati importanti proporzionati al loro obiettivo. Poi ha un po' di gol ogni stagione, fa assist, duttile tatticamente e quindi sa giocare in diverse porzioni di campo.