Sky - McKennie, prima offerta del Leeds: la Juve spara alto

E' entrata nel vivo la trattativa tra Juventus e Leeds per il trasferimento di Weston Mckennie.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' entrata nel vivo la trattativa tra Juventus e Leeds per il trasferimento di Weston Mckennie. Nel corso di 'Calciomercato l'Originale, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha dato le ultime sulla trattativa: "La Juventus sta vivendo un momento particolarmente delicato della sua storia e prima di pensare agli acquisti dovrà prima vendere. In uscita c'è McKennie, finito nel mirino del Leeds: oggi la prima offerta ufficiale. Juventus, offerta da 28 milioni del Leeds per McKennie La squadra inglese ha deciso di puntare sul centrocampista americano e ha offerto alla Juventus 28 milioni di euro.