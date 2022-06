Sky - Mercato bloccato, il Napoli aspetta le uscite: c'è una sola trattativa avanzata

In attesa delle uscite e dei rinnovi il mercato del Napoli è fermo.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa delle uscite e dei rinnovi il mercato del Napoli è fermo. Ne ha parlato ai microfoni di 'Calciomercato l'originale' Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport: "L’unica trattativa avanzata è quella per il rinnovo di Meret con il prolungamento del contratto per 5 anni. Il resto delle operazioni sono tutte abbastanza bloccate e legate alle eventuali partenze".