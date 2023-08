Sky - Mercato ormai concluso, possibile un solo colpo last-minute

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte: “Mercato chiuso per il Napoli? Non c’è un’urgenza nella rosa del Napoli su cui intervenire ma la società avrebbe chiuso l’operazione Veiga, se non si fosse inserita l’Arabia. Il club potrebbe investire per qualche colpo last-minute per rinforzare la rosa, ma le operazioni del club partenopeo sono sempre un po’ più lunghe rispetto alle altre società e si interverrebbe solo qualora si presentasse un affare utile per il club. Gli obiettivi di mercato del Napoli oggi non sono possibili: Veiga è sfumato, Koopmeiners non sarà ceduto dall’Atalanta.

Il Napoli ha intenzione di costruire il proprio futuro, consapevole che i suoi gioielli sono attenzionati da diversi club. Oggi però non ci sono nomi così caldo da spingere la società a fare investimenti importanti, fermo restando che lo scouting del Napoli non si fermerà a chiusura del mercato".