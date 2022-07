Sky - Meret non firma ancora: vuole capire chi sarà l'altro portiere

Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare.

Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare: “Meret ha il contratto in scadenza nel 2023, un accordo per rinnovare è stato raggiunto nei giorni scorsi ma ancora manca la firma. Il portiere e i suoi legali stanno aspettando di capire come si muoverà il Napoli per la porta. Se dovesse arrivare Sirigu, o comunque un portiere di esperienza che accetterebbe di partire anche come secondo, sarebbe garantita maggiore continuità a Meret. Se invece dovessero arrivare Kepa o Neto, due portieri su cui il Napoli sta riflettendo molto ed ha già avviato dei contatti, allora arriverebbero per prendersi il posto da titolare”.