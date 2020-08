Sky - Meret vuole giocare, si lavora al rinnovo: fissato nuovo appuntamento

Il futuro di Alex Meret non ha ancora trovato una schiarita definitiva, con il giocatore che ha chiarito al Napoli la sua volontà di giocatore, senza restare impelagato in una rotazione costante con gli altri due portieri in rosa, Ospina e Contini. Proprio di questo hanno parlato il club ed il suo agente (lo stesso di Antonio Candreva), come riportato dal portale gianlucadimarzio.com: "Si è parlato anche di Meret (che vuole giocare con più continuità): c'è la volontà di trovare un'intesa e andare avanti insieme con un prolungamento di contratto ma qualora dovesse arrivare un'offerta seria sarà valutata.

Il Napoli dunque lavora anche su questo fronte e si aggiornerà nuovamente con giocatore e agente tra un paio di settimane".