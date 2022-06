Sky - Mertens-Napoli, distanza troppo ampia: le parole sanno d'addio

La redazione di Sky Sport riferisce gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Dries Mertens.

La redazione di Sky Sport riferisce gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Dries Mertens. Queste le parole del giornalista Massimo Ugolini: "Le parole di Dries dal ritiro con la nazionale belga sono parole d'addio che segnano una linea di demarcazione netta tra ciò che poteva essere e invece non è stato. Mertens e il Napoli però non possono lasciarsi così, il botta e risposta sulla mail, le dichiarazioni probabilmente inopportune da parte del club, non giuste tra tempi e modi. Il Napoli non riuscirà ad accontentare le richieste economiche di Mertens, con una richiesta di circa 9 milioni lordi all'anno: la distanza è troppo ampia e le parole del calciatore sanno di addio. Se il Napoli farà un sacrificio, lo farà per Koulibaly. Per entrambi no, gli ingaggi peserebbero troppo in relazione alle nuove politiche del club. Aspettiamo l'incontro tra Mertens e De Laurentiis, ma se ci fosse stata la volontà di trattare il presidente non avrebbe fatto dichiarazioni simili in conferenza stampa e il giocatore non avrebbe inviato quella mail attraverso i suoi avvocati".