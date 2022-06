Sky - Mertens può tornare in Belgio: lo cerca Van Bommel per l'Anversa

Dries Mertens non ha ancora rinnovato e potrebbe lasciare Napoli a fine stagione. Tra le ipotesi per il futuro, c'è anche quella del ritorno in patria

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dries Mertens non ha ancora rinnovato e potrebbe lasciare Napoli a fine stagione. Tra le ipotesi per il futuro, c'è anche quella del ritorno in patria. Sempre HLN Sport riporta dell'interesse dell'Anversa per il 35enne di Leuven. Alla guida del club c'è Mark Van Bommel, ex centrocampista passato anche dalla Serie A con il Milan che con l'attaccante belga ha giocato nel PSV Eindhoven nella stagione 2012/13, quella conclusa da Mertens proprio con il passaggio al Napoli. Lo fa sapere la redazione di Sky Sport.