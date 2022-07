Sky - Mertens vuole restare a Napoli, ma manca l’intesa: c’è ancora distanza

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni dell’emittente satellitare ha parlato della situazione relativa al futuro di Dries Mertens

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Mertens? Io so che vuole restare a Napoli. Non ha preso in considerazione nessuna altra squadra italiana perché si vede solo con il Napoli”. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni dell’emittente satellitare ha parlato della situazione relativa al futuro di Dries Mertens: “Tuttavia c’è ancora una bella distanza tra quanto mette sul piatto il Napoli e quello che chiede Dries pur tagliandosi ancora qualcosa sull’ingaggio. Non è ancora finita ma sicuramente non siamo ancora arrivati ad un’intesa affinché possa rimanere”.