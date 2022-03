Sky - Mertens vuole restare, in caso di addio può andare in America: le ultime

Dries Mertens è in scadenza di contratto e spera di restare almeno per un'altra stagione, ma ad oggi non ci sono certezze

Dries Mertens è in scadenza di contratto e spera di restare almeno per un'altra stagione, ma ad oggi non ci sono certezze. La redazione di Sky Sport ricorda che il Napoli ha un'opzione unilaterale per l'eventuale rinnovo. Dries farà di tutto per convincere il club a esercitarla anche perché a Napoli sta per nascere il suo primogenito. In caso di addio potrebbe invece essere tentato da un'esperienza (anche di vita) in America.