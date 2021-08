Sky - Messi-PSG, si chiude! Ricco biennale da 35 mln, i dettagli

Leo Messi, a distanza di 24 ore dall’addio al Barcellona, è pronto ad una nuova avventura. Il fuoriclasse argentino è infatti vicinissimo al Paris Saint Germain. Nelle ultime ore i dirigenti parigini, spinti da Nasser Al-Khelaifi, hanno premuto sull'acceleratore per arrivare all'accordo con la Pulce e oramai sembrano mancare davvero solo i dettagli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Messi firmerà un biennale da 35 milioni netti a stagione, più opzione per il terzo anno. Domani potrebbe anche essere previsto il saluto di Messi ai suoi ex compagni del Barcellona. Poi prenderà un aereo privato e volerà per Parigi dove il PSG lo attende.