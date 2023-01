Sky - Milan a lavoro per Zaniolo: formula e cifra non convincono la Roma

Il Milan continua a lavorare per Nicolò Zaniolo.

Il Milan continua a lavorare per Nicolò Zaniolo. Come riferito da Sky Sport, la società rossonera ha incontrato l'entourage del giocatore, ragionando su prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League e alle presenze del giocatore. Il problema però è legato alla formula, che la Roma non intende accettare perché vuole una vendita sicura. La società giallorossa chiede 40 milioni scontabili a 35 per il cartellino del classe '99 mentre il Milan offre 18-19 milioni più bonus per arrivare a 22. Il club rossonero inoltre crede che la Roma sarà costretta ad abbassare le proprie pretese.