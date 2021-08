Sky - Milan-Florenzi, c'è l'accordo con la Roma: prestito oneroso e diritto di riscatto

Accordo raggiunto tra Milan e Roma per il trasferimento in rossonero di Alessandro Florenzi. Per l'arrivo a Milano dell'esterno romano manca solo l'ultimo ok del fondo Elliot che è atteso per giovedì mattina. Il club rossonero verserà nelle casse giallorosse un milione di euro per il prestito oneroso del calciatore, con il diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni. Un'operazione che consentirà alla Roma di risparmiare sull'ingaggio del giocatore (che rinuncerà anche all'ultima mensilità dello stipendio di agosto, di circa 400 mila euro), che è di circa 5,5mln di euro lordi, e di guadagnare un milione e mezzo. A riportarlo è Sky Sport.