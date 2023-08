Sky - Milan, intesa di massima con l'Atalanta per De Ketelaere: i dettagli

Charles De Ketelaere sembra in uscita dal Milan.

Charles De Ketelaere sembra in uscita dal Milan. Per la cessione del belga i rossoneri hanno raggiunto un'intesa di massima con l'Atalanta. La formula dell'operazione è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il giocatore, però, che ha varie opportunità, deve ancora decidere se restare in Serie A. La decisione del trequartista classe 2001 dovrebbe arrivare la prossima settimana. A riferirlo è Sky Sport.