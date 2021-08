Sky - Milan-Monaco, accordo raggiunto per le Pellegri: i dettagli

Il Milan ha trovato l'accordo con il Monaco per il trasferimento in prestito di Pietro Pellegri. L'ex Genoa arriverà in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a sei milioni, più un milione di bonus in base a obiettivi e gol più una percentuale del 15% sulla futura rivendita. L'attaccante classe 2001 già domani dovrebbe svolgere le visite mediche con i rossoneri. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.