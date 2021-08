Sky - Milan, oggi può essere il giorno di Bakayoko: le cifre dell'affare

Tiemoué Bakayoko è sempre più vicino al ritorno al Milan, domani può essere il giorno dell'intesa tra i rossoneri e il Chelsea. Accordo ancora da chiudere, ma vicino, secondo quanto riferito da Sky che fa il punto sulle cifre: la fumata bianca tra i due club potrebbe arrivare sulla base di un prestito oneroso da 500 mila euro con diritto di riscatto fissato per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, a metà strada tra la richiesta iniziale di 25 e l'offerta di 15. Le prossime ore saranno quelle decisive per trovare la quadra, a quel punto i rossoneri darebbero il via libera definitivo al Torino per Tommaso Pobega.