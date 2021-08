Sky - Milan, si avvicina Bakayoko: l'arrivo dell'ex Napoli non esclude Adli

Il Milan cerca i pezzi giusti per completare il proprio centrocampo. Tiémoué Bakayoko del Chelsea (su cui ci sono anche Napoli e Lione) può essere un primo centrocampista dei rossoneri. Come spiega il giornalista Sky Gianluca Di Marzio a 'Calciomercato l'Originale', si continua a trattare col Chelsea e il suo ritorno in rossonero si avvicina concretamente. L’ex Napoli potrebbe arrivare insieme ad Adli del Bordeuax.