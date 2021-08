Sky - Milan, trattativa a sorpresa: si punta su Florenzi in uscita dalla Roma

Milan su Florenzi secondo Sky Sport. La società rossonera ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in base a determinate condizioni (qualificazione in Champions e partite giocate). Il giocatore gradirebbe la destinazione e il Milan lo ha scelto dopo che per la fascia destra non si è sbloccata la trattativa per il ritorno di Dalot dal Manchester United e quella di Odriozola con il Real Madrid.