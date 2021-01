Sky - Milik al Marsiglia per 12mln: ADL rinuncia alle cause e strappa percentuale su rivendita

Arek Milik è pronto a trasferirsi al Marsiglia, oggi volo per la Francia, visite mediche già programmate. Sul proprio sito ufficiale, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio scrive: "Dopo aver superato gli ultimi ostacoli relativi al suo trasferimento - il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha accettato di rinunciare alle cause intentate contro il giocatore -, il polacco è pronto per ripartire dalla Ligue 1. L'OM acquisirà il giocatore in prestito, ma con riscatto che diventerà obbligatorio non appena il club conquisterà un punto in campionato, L'operazione si è conclusa per una cifra pari a 8 milioni di euro più altri 4 di bonus, ai quali si aggiungerà il 20% di un'eventuale futura rivendita dell'attaccante, da versare sempre nelle casse del Napoli".