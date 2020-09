Sky - Milik apre alla Roma: sta decidendo in queste ore con la famiglia

Ore decisive per il passaggio di Arek Milik alla Roma. L'attaccante polacco, secondo quanto riferito dalla redazione di Sky Sport, sta prendendo seriamente in considerazione questa soluzione, ne sta parlando con la sua famiglia, al momento non ha dato alcuna certezza ai giallorossi. Le prossime ore saranno decisive, già domani ci potranno essere novità interessanti. Resta in attesa anche Dzeko che è proiettato alla Juventus.