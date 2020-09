Sky - Milik e Roma vicinissimi: iniziale resistenza del polacco, Dzeko diretto a Torino

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, di fatto confermando la prossima chiusura dell'affare tra Milik e la Roma: "La Roma e Milik in questo momento sono vicinissimi. Il nodo era legato ad un'iniziale resistenza da parte di Milik, era stato promesso alla Juve, fino a pochi giorni fa aveva ancora delle resistenze sull'ipotesi di cominciare con la Roma. Di fronte all'incastro che si sta verificando, il tutto porta alla cessione di Dzeko alla Juve, anche per l'accordo tra le parti c'era già da tempo. Certo la delusione nella piazza c'è, sta per partire il capitano ed un giocatore decisivo".