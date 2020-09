Sky - Milik, il Tottenham non è disposto ad un grande investimento per un'alternativa

Il giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk del futuro di Arek Milik. Sul polacco c'era stato l'interesse del Tottenham, ma il club inglese non è disposto a spendere 35 milioni per un attaccante col contratto in scadenza a giugno e che da gennaio può firmare gratuitamente. Gli Hotspur, che cercano un attaccante che possa sostituire Harry Kane, si stanno dirigendo verso Troy Deeney del Watford.