Sky - Milik-Marsiglia, trattativa in stand-by: resta l'ostacolo delle cause pendenti

Per la conclusione della trattativa per il passaggio di Arkadiusz Milik all'Olympique Marsiglia resta ancora un ultimo ostacolo da superare. Lo scoglio da aggirare restano le cause ancora pendenti tra l'attaccante polacco e il Napoli. La società azzurra pretende infatti il pagamento di una somma legata sia al ristorante che il calciatore ha aperto in Polonia che all'ammutinamento della squadra. La trattativa è in una fase stand-by, le parti devono trovare un compromesso, l'Olympique è in attesa di capire se ci saranno i margini per superare questo ultimo intoppo. A riportarlo è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito.