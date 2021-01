Sky - Milik-Marsiglia, tutto fermo: situazione identica a quella con la Roma

Il trasferimento tra Napoli e Marsiglia è definito. Arek Milik deve rinnovare il contratto con il Napoli prima di partire. Il problema, dice Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, "è che siamo fermi: le pendenze che Milik ha avuto col Napoli non sono state risolte. C'è speranza nel poterle risolverle, ma fino a quando non accadrà non si potrà dare il disco verde all'operazione. Milik era già stato ad un passo dalla Roma ma poi non andò per una questione di principio e delle multe avute dal Napoli". Marchetti aggiunge: "La situazione è identica a quella di sei mesi fa".