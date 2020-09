Sky - Milik, resiste anche la pista estera: il Newcastle resta interessato e ha disponibilità

Non ci sono soltanto Roma e Juventus sulle tracce di Arkadiusz Milik. Stando a quanto riferito da Sky Sport, per il futuro dell'attaccante polacco resiste anche la pista estera. In Premier League il Newcastle è alla ricerca di un centravanti e starebbe valutando anche l'ex Ajax. Sarebbe felice anche Aurelio De Laurentiis se la pista dovesse scaldarsi, visto che dall'Inghilterra non farebbero molta fatica a raggiungere una cifra ragionevole per il cartellino di Arek.