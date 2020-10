Sky - Milik, si allontana il Tottenham: Mourinho vira sull'ex azzurro Vinicius

Arek Milik cerca squadra e da tempo su di lui c'era il Tottenham che però ora sembra orientato a fare altre scelte. Lo scrive Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, che riporta anche le indiscrezioni secondo cui gli inglesi starebbero pensando all'ex azzurro Vinicius - ora al Benfica e con una valutazione altissima - per completare l'attacco.

Tottenham are seriously considering Vinicius from Benfica as new backup striker, as per @AlasdairGold. Negotiation on for a loan with buy option.

Milik offered again but Mourinho is not convinced about him. Final decision to be made soon.



Skriniar deal: no new bid yet. ️ #THFC