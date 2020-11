Sky - Milik, si cerca sistemazione per gennaio: il Napoli non lo cederà a parametro zero

Quale futuro per Arkadiusz Milik? L'entourage del calciatore sta provando a trovargli una sistemazione per gennaio, dal momento che sei mesi dopo ci saranno poi gli Europei che il giocatore intende disputare con la sua Polonia. Secondo Sky Sport, sebbene Arek sia a scadenza e il Napoli potrebbe perderlo a parametro zero a febbraio, la valutazione fatta dal club azzurro è comunque economica, nel senso che non intende lasciarlo partire gratis.