Sky - Milik, sono giorni decisivi per il futuro: la richiesta del Napoli e quella del gicatore

Sta per iniziare il mercato di gennaio e Arkadiusz Milik, per non perdere gli europei, dovrà trovare una sistemazione al più presto. Nessuna però delle parti in gioco sembra fare un passo indietro. Secondo Sky Sport infatti il Napoli non scende sotto i 15mln per Milik nonostante la scadenza, il giocatore poi chiede un ingaggio oneroso nonostante il momento difficile. L'affare per questo resta molto complesso a pochi mesi dalla scadenza di contratto che potrebbe liberarlo a costo 0.