Sky, Milik vuole l'addio a gennaio: Napoli ha comunicato agli agenti la propria richiesta

Arek Milik vuole partire a gennaio per ritrovare presto il terreno di gioco. Lo ribadisce la redazione di Sky Sport, che spiega come il Napoli ha palesato agli agenti del calciatore la propria posizione: non si accettano scambi e la richiesta per il cartellino di Milik è di di 18 milioni. Ad oggi, spiega l'emittente satellitare, sono molti i club che potrebbero essere interessati a prendere un attaccante già pronto nel mercato di gennaio.