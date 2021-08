Sky, Modugno: “Spalletti aspetta terzino e centrocampista, la formula è chiara..."

Il Napoli è sempre alla ricerca di un terzino sinistro e di un centrocampista per completare la rosa da affidare a Luciano Spalletti. Il giornalista Sky Francesco Modugno ha fatto il punto della situazione ai microfoni dell'emittente satellitare: "Spalletti aspetta due rinforzi. La formula che il club cerca per affondare il colpo è quella del prestito, meglio se non è oneroso. Inoltre il Napoli cerca profili dall'ingaggio basso, manca ancora un po’ di tempo per trovare quelli giusti".