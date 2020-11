Sky, Modugno sul rinnovo di Gattuso: "C'è una stretta di mano che vale quanto la firma"

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto a Televomero: "Rinnovo Gattuso? C'è una stretta di mano che vale quanto le firme e penso che Gattuso sia l'allenatore giusto per questo progetto e per l'ambiente. Lo dico per personalità, carisma e sintonia che ha con spogliatoio e direttore sportivo. Gattuso ha una visione unica con la società, lavora tanto, ha fame di crescere. E' chiaro che in un percorso ci sono essere momenti complicati, questa è di fatto la prima vera stagione di Gattuso".