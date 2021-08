Sky - Napoli aperto a prendere Bakayoko solo in prestito: concorrenza dalla Francia

Concorrenza dalla Francia per Tiemoué Bakayoko. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l'Olympique Lione si è messo sulle tracce del centrocampista in uscita dal Chelsea. Sul giocatore ci sono anche Napoli e Milan, disposti a prenderlo però soltanto in prestito. Se i francesi invece proporranno altre formule potrebbero spuntarla.