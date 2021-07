Sky - Napoli defilato per Kaio Jorge: sul brasiliano c’è l’interesse concreto del Milan

Il Napoli è sulle tracce di Kaio Jorge, giovane attaccante classe 2002 del Santos in scadenza di contratto al termine del 2021. Per Kaio Jorge, non mancano le pretendenti, sia in Italia che all’estero. Stando a quanto raccontato dalla redazione di Sky Sport, il Milan ha un interesse concreto per il giovane talento brasiliano e al momento è in prima fila. Napoli e Juventus, al momento, sono più defilate.